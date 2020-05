Polizeipräsidium Freiburg

POL-FR: Mehrere Pkw-Aufbrüche - Weil am Rhein

Freiburg (ots)

In der Nacht von Freitag auf Samstag ereigneten sich in der Bläserstraße in Weil am Rhein mehrere Pkw-Aufbrüche. Aus den Fahrzeugen wurden diverse Gegenstände entwendet. Da alle Fahrzeuge auf dieselbe Art und Weise geöffnet wurden, wird von einem Tatzusammenhang ausgegangen.

Zeugen die in diesem Zusammenhang verdächtige Wahrnehmungen gemacht haben werden gebeten, sich mit dem PRev Weil am Rhein (Tel. 07621 9797-0) in Verbindung zu setzen.

