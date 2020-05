Polizeipräsidium Freiburg

POL-FR: Mit Pedelec zu schnell in die Kurve und gestürzt!

Freiburg (ots)

79618 Rheinfelden-Minseln, Radweg

Am Freitagmittag fuhr eine 43-Jährige mit ihrem Pedelec auf dem Radweg von Minseln nach Rheinfelden. Vor dem Tunnel unter der Kreisstraße fuhr die Frau zu schnell in die scharfe Rechtskurve und stürzte. Hierdurch zog sie sich eine Kopfplatzwunde und Schürfwunden am Arm zu. Einen Fahrradhelm hatte sie nicht getragen. Sie wurde zur Behandlung ins Krankenhaus verbracht.

wü/RR Gö/FLZ

Medienrückfragen bitte an:

Polizeipräsidium Freiburg

Pressestelle

Telefon: 0761 882 0

freiburg.pressestelle@polizei.bwl.de



Twitter: https://twitter.com/PolizeiFR

Facebook: https://facebook.com/PolizeiFreiburg

Homepage: http://www.polizei-bw.de/



- Außerhalb der Bürozeiten -

E-Mail: freiburg.pp@polizei.bwl.de

Original-Content von: Polizeipräsidium Freiburg, übermittelt durch news aktuell