Polizeipräsidium Freiburg

POL-FR: Betrunkene Radfahrerin angefahren!

Freiburg (ots)

79618 Rheinfelden, Innenstadt, Güterstraße

Auf dem Kundenparkplatz der Einkaufsmärkte in der Güterstraße kam es am Freitagmittag zu einer Kollision zwischen einem Ford und einer 38-jährigen Radfahrerin. Die 46-jährige Autofahrerin wollte nach rechts in eine Parklücke einfahren. Die Radfahrerin, welche zunächst hinter dem Auto fuhr, erkannte dies nicht und überholte das Auto rechts. Da daraufhin das Pedal des Rades am Autoreifen hängenblieb, stürzte die Radfahrerin und verletzte sich leicht an der Hüfte. Bei der Unfallaufnahme wurde festgestellt, dass die Radfahrerin nicht unerheblich alkoholisiert war, weshalb sie sich einer Blutentnahme unterziehen lassen musste. Beide Unfallbeteiligten gelangen nun zur Anzeige bei der Staatsanwaltschaft.

