Polizeipräsidium Freiburg

POL-FR: Geparktes Auto beschädigt und davongefahren - ZEUGENAUFRUF -

Freiburg (ots)

79739 Schwörstadt, Im Steinfacht

Am Freitagmittag, zwischen 16:45 Uhr und 17:10 Uhr, wurde auf dem Kundenparkplatz der Einkaufsmärkte in der Straße "Im Steinfacht" ein geparkter, schwarzer Toyota Corolla beschädigt. Der Beifahrer des daneben geparkten Pkw stieß beim Einsteigen mit der Tür gegen die Fahrertür des Toyota und verursachte eine Eindellung. Anschließend fuhr der PKW unerkannt davon. Das mit zwei Männern besetzte Verursacherfahrzeug war weiß und von der Form her einem Renault Kangoo ähnlich. Beide Fahrzeuge waren im hinteren Bereich des Parkplatzes an der Böschung zur Bundesstraße geparkt. Am Toyota entstand Sachschaden in einer Höhe von rund 500,00 EUR. Das Polizeirevier Rheinfelden bittet Zeugen, welche zum Unfallhergang sachdienliche Angaben machen können, sich unter der Telefonnummer 07623 74040 zu melden.

