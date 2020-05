Polizeipräsidium Freiburg

POL-FR: Emmendingen: Familienstreit eskaliert - Messer im Spiel - Korrekturmeldung -

Freiburg (ots)

LANDKREIS EMMENDINGEN

Bei dem Beschuldigten handelt es sich nicht um den Vater sondern um einen 39-jährigen Onkel der Familie.

FLZ/VV

Ursprungsmeldung:

LANDKREIS EMMENDINGEN

Am Donnerstag, dem 28.05.2020, gegen 18.15 Uhr, kam es zu einem Familienstreit in Emmendingen. Ein 40-jähriger Familienvater und der 24-jährige Freund der Tochter gerieten wegen unterschiedlicher Anschauungen in Streit. Hierbei kam dann von Seiten des Vaters ein Messer ins Spiel, womit er den Kontrahenten verletzte. Dieser wurde ins KKH Emmendingen verbracht und dort ambulant behandelt - die Polizei ermittelt wegen gefährlicher Körperverletzung

