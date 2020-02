Kreispolizeibehörde Unna

POL-UN: Fröndenberg - Täter brechen in Einfamilienhaus ein - Wertgegenstände entwendet

Fröndenberg (ots)

In der Zeit von 16:30 Uhr bis 20:50 Uhr brechen unbekannte Personen am Samstag (08.02.2020) im Bereich der Von-Nell-Breuning-Straße in ein freistehendes Einfamilienhaus ein. Der oder die Täter kletterten auf den Balkon des Hauses und hebelten ein Balkonfenster auf. Nachdem diese in das Objekt gelangt sind wurde das gesamte Haus durchsucht. Wertgegenstände wurden entwendet. Eine Spurensuche wurde durch die Kriminalpolizei durchgeführt. Die Täter verließen das Haus unerkannt. Sachdienliche Hinweise nimmt die Polizei in Unna unter der Rufnummer 02303-921-3120 oder 02303-921-0 entgegen. /Tu.

Redaktionelle Rückfragen bitte an:

Kreispolizeibehörde Unna

Pressestelle

Telefon: 02303-921 1150

E-Mail: pressestelle.unna@polizei.nrw.de

https://unna.polizei.nrw



Außerhalb der Bürodienstzeiten:

Kreispolizeibehörde Unna

Leitstelle

Telefon: 02303-921 3535

Fax: 02303-921 3599

E-Mail: poststelle.unna@polizei.nrw.de

Original-Content von: Kreispolizeibehörde Unna, übermittelt durch news aktuell