Kreispolizeibehörde Unna

POL-UN: Schwerte - Kollision zwischen zwei Pkw - Beifahrerin wird verletzt

Schwerte (ots)

Am frühen Sonntagmorgen (09.02.2020), um 01:15 Uhr, beabsichtigte ein 31 jähriger Dortmunder, mit einem grauen BMW, von einem Tankstellengelände auf die Hörder Straße zu fahren. Dabei übersah er einen 59 jährigen Mann aus Hemer, der mit seinem schwarzen Skoda die Hörder Straße in Fahrtrichtung Schwerte befuhr. Durch die anschließende Kollision beider Fahrzeuge wurde eine 54 jährige Beifahrerin im Skoda vermutlich leicht verletzt. Sie wurde durch eine RTW Besatzung in ein umliegendes Krankenhaus gebracht. Beide Pkw waren nicht mehr fahrbereit und mussten abgeschleppt werden. Es entstand Sachschaden von einigen tausend Euro. /Tu.

