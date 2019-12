Polizeipräsidium Stuttgart

POL-S: Motorradfahrer bei Verkehrsunfall schwer verletzt

Stuttgart-Botnang (ots)

Ein 59 Jahre alter Motorradfahrer hat sich am Samstagabend (30.11.2019) bei einem Verkehrsunfall schwere Verletzungen zugezogen. Der Fahrer eines Motorrades der Marke Kawasaki, befuhr gegen 20.50 Uhr aus Botnang kommend die Vaihinger Landstraße in Richtung Wildparkstraße. Der 34-jährige Fahrer eines Seat fuhr von der Wildparkstraße in Richtung Botnang ab und missachtete hierbei die Vorfahrt des Motorradfahrers. Rettungssanitäter und ein Notarzt versorgten den Motorradfahrer und verbrachten ihn zur weiteren stationären Behandlung in ein Krankenhaus. Der Schaden an den Fahrzeugen wird auf rund 8.000 Euro geschätzt.

