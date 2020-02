Kreispolizeibehörde Unna

POL-UN: Unna - Einbruch in einen Kiosk - Zeugen mögen sich bei der Polizei melden

Unna (ots)

Am Sonntagmorgen (09.02.2020), um 00:15 Uhr, brachen zwei unbekannte männliche Täter in einen Kiosk im Bereich der Friedrich-Ebert-Straße ein. Ein aufmerksamer Zeuge beobachtete wie Gegenstände aus dem Kiosk an einen zweiten Täter herausgegeben wurden. Trotz einer sofort eingeleiteten Fahndung konnten die Täter entkommen. Während der Tat habe es ein Gespräch zwischen den Tätern und einem weiteren unbekannten Zeugen gegeben, der die Örtlichkeit nach dem Gespräch verlassen habe. Es wurden Zigaretten und Bargeld entwendet. Eine Spurensuche wurde durchgeführt und die Ermittlungen dauern an. Die Täter werden folgendermaßen beschrieben: Ein Täter sei ca. 170cm bis 180cm groß gewesen, sei ca. 20 Jahre alt, schmächtig und sei mit einem schwarzen Jogginganzug und einer hellen Wollmütze bekleidet gewesen. Zu dem zweiten Täter kann gesagt werden, dass dieser komplett in schwarz gekleidet gewesen sei. Sachdienliche Hinweise nimmt die Polizei in Unna unter der Rufnummer 02303-921-3120 oder 02303-921-0 entgegen. Insbesondere der unbekannte Zeuge möge sich für weitere Hinweise bei der Polizei melden. /Tu.

