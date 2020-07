Polizeipräsidium Frankfurt am Main

POL-F: 200701 - 0648 Frankfurt-Bergen: Trickdiebstahl

Frankfurt (ots)

(fue) Zwei bislang unbekannte Täter erschienen am Dienstag, den 30. Juni 2020, gegen 16.00 Uhr, vor der Wohnungstür einer 74-jährigen Frau in der Straße Nordring. Die beiden gaben an, nach einem Schaden vor einigen Wochen, die Wasserversorgung des Hauses zu überprüfen. Tatsächlich hatte es vor wenigen Wochen in diesem Haus Probleme mit der Wasserversorgung gegeben. Die Geschädigte ließ die beiden Täter in die Wohnung. Während sich einer der beiden im Wohnzimmer aufhielt, ließ sich der andere im Badezimmer alle Wasserhähne und deren Funktionstüchtigkeit zeigen. Misstrauisch geworden, begab sich die 74-Jährige ins Wohnzimmer, woraufhin sich plötzlich beide "Monteure" verabschiedeten und die Wohnung verließen. Nur kurze Zeit später musste die Frau feststellen, dass man ihre Preziosen, eine Schatulle mit Schmuck im Wert von etwa 200 EUR, gestohlen hatte.

Täterbeschreibung: 1. Täter: 25-30 Jahre alt und etwa 170 cm groß. Kräftige Figur, südländisches Erscheinungsbild, Vollbart, dunkelbraune, lockige Haare, sprach akzentfreies Deutsch. Bekleidet mit einer blauen Hose, einem weißen T-Shirt und Arbeitshandschuhen.

2. Täter: 25-30 Jahre alt und ca. 175 cm groß. Südländisches Erscheinungsbild, schlanke Statur, sprach akzentfreies Deutsch. Hatte dunkelblonde Haare und trug eine Mund- und Nasenbedeckung.

Personen, die sachdienliche Hinweise zu den Tätern geben können, werden gebeten, sich unter der Telefonnummer 069-75552499 mit der Frankfurter Polizei in Verbindung zu setzen.

