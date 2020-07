Polizeipräsidium Frankfurt am Main

POL-F: 200701 - 0647 Frankfurt-Gallus: Festnahme nach Fahrraddiebstahl

Frankfurt (ots)

(fue) Am Dienstag, den 30. Juni 2020, gegen 04.50 Uhr, fiel einem Zeugen in der Europa-Allee ein Mann auf, der sich auffällig, mit zwei Rädern und einem Fahrradsattel in der Hand, durch die Straße bewegte. Der Zeuge sprach den Unbekannten daraufhin an, woraufhin dieser sich auf eines der Räder setzte und davonradelte. Das zweite Fahrrad und den Sattel ließ er zurück. Der Zeuge hatte zwischenzeitlich die Polizei verständigt, die den Tatverdächtigen im Hafentunnel kontrollierte. Bei ihm handelt es sich um einen 50-jährigen Frankfurter. Bei seiner Vernehmung gestand er die Tat ein. Das Schloss des gestohlenen Fahrrades, dieses hatte er zurückgelassen, als er auf den Zeugen traf, hatte er mit einer Eisenstange überwunden. Die Ermittlungen in der Sache dauern an.

