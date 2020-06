Polizeipräsidium Frankfurt am Main

POL-F: 200630 - 0646 Frankfurt-Innenstadt: Fahrradfahrer verstorben - Nachtrag zu unserer Meldung Nr. 408: Fahrradfahrer bei Sturz schwer verletzt - Zeugenaufruf!

Frankfurt (ots)

(lu) Wie bereits bekannt, stürzte am Vormittag des 30.04.2020, ein 80-jähriger Fahrradfahrer im Bereich der Bethmannstraße mit seinem Fahrrad. In der Folge erlitt der Mann schwere Kopfverletzungen. Weitere Beteiligte waren nach aktuellem Erkenntnisstand nicht in den Unfall involviert.

Der 80-jährige Fahrradfahrer ist am Sonntag, den 28.06.2020, im Krankenhaus aufgrund der schweren Verletzungen verstorben.

