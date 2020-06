Polizeiinspektion Northeim

POL-NOM: Türschloss beschädigt

Einbeck (ots)

Einbeck, OT Hullersen (Kr.) 23.06.2020; 08:30 Uhr - 13:00 Uhr

In den Morgenstunden des 23.06.2020, beschädigten bislang noch unbekannte Täter das Haustürschloss eines Anwohners aus Hullersen. Hierbei wurde in einem unbemerkten Augenblick möglicherweise ein dünner Draht oder eine klebrige Flüssigkeit in das Zylinderschloss eingeführt, welches dadurch unbrauchbar wurde. Dem 58jährigen Bewohner des Hauses ist dabei ein Schaden von ca. 50,-Euro entstanden. Die Polizei Einbeck hat die Ermittlungen aufgenommen und zur weiteren Spurenauswertung das Schloss sichergestellt.

