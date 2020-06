Polizeiinspektion Northeim

POL-NOM: Mitarbeiter des Ordnungsamtes mit Flasche beworfen

Einbeck (ots)

Einbeck (Kr.) 23.06.2020; 11:00 Uhr

Am Dienstagvormittag, den 23.06.2020, befanden sich zwei Ordnungsbeamte der Stadt Einbeck auf dem Marktplatz. Im Bereich des Till-Eulenspiegel-Brunnens machten die beiden einen 29jährigen Einbecker auf ein Fehlverhalten aufmerksam. Der alkoholisierte Mann beleidigte daraufhin die Vollzugsbeamten und warf anschließend eine Bierflasche in deren Richtung, ohne sie zu treffen. Anschließend floh der Mann in Rtg. Münsterkirche und konnte von den schnell vor Ort eingetroffenen Polizeibeamten nicht mehr angetroffen werden. Da die Personalien des Mannes aber feststehen, wurde gegen ihn ein Ermittlungsverfahren eingeleitet sowie eine Anzeige nach dem Infektionsschutzgesetz gefertigt, da er den Ordnungsbeamten ohne Mund-und Nasenbedeckung während der ausgesprochenen Beleidigungen zu nah kam.

