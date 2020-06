Polizeiinspektion Northeim

POL-NOM: Mit manipuliertem Roller vor der Polizei geflüchtet

Northeim (ots)

Katlenburg- Lindau, Albrechtshäuser Weg, Montag, 22.06.2020, 12.30 Uhr bis 12.50 Uhr

KATLENBURG (köh) - Ein 15-jähriger Führer eines Kleinkraftrades machte gestern Mittag eine Funkstreifenwagenbesatzung auf sich aufmerksam, da er mit überhöhter Geschwindigkeit den Albrechtshäuser Weg von Lindau in Richtung Katlenburg befuhr und sein Versicherungskennzeichen abknickte.

Die anschließenden Anhaltesignale der Northeimer Polizeibeamten missachtete er und versuchte sich der Verkehrskontrolle durch Erhöhen seiner Geschwindigkeit zu entziehen. Zeitweise flüchtete er mit bis zu 90 km/h. Während der Verfolgungsfahrt nutzte er die gesamte Fahrbahnbreite, so dass die eingesetzte Funkstreifenwagenbesatzung nicht überholen konnte.

Aufgrund eines entgegenkommenden Fahrzeuges fuhr er kurzzeitig auf dem rechten Fahrstreifen, so dass die Beamten nach Passieren des entgegenkommenden Pkw zum Überholen des Mofas ansetzten. Als der Funkstreifenwagen jedoch in Höhe des Fahrzeuges war, fuhr dieses wieder in Richtung Fahrbahnmitte und kollidierte seitlich mit dem Streifenwagen.

Nach dem leichten Zusammenstoß flüchtete er weiter in Richtung Berka und gefährdete dort zwei bislang unbekannte Zeuginnen, die zu Fuß in Richtung Berka (Bahnlinie) unterwegs waren. Der Jugendliche, der lediglich im Besitz einer Mofa-Prüfbescheinigung ist, wurde an seiner Wohnaschrift angetroffen. Gegen ihn wurden Ermittlungsverfahren wegen Fahren ohne erforderliche Fahrerlaubnis sowie dem Unerlaubten Entfernen vom Unfallort eingeleitet.

An dem Funkstreifenwagen entstand ein Sachschaden von ca. 500 Euro. Die beiden Zeuginnen, die aufgrund der gefährdenden Fahrweise des Jugendlichen zur Seite springen mussten, werden gebeten sich mit der Polizei in Katlenburg unter Telefon 05552-709240 in Verbindung zu setzen.

