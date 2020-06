Polizei Bielefeld

POL-BI: Duo schlägt Autoscheibe ein

Bielefeld (ots)

SI / Bielefeld / Mitte und Schildesche - Am Dienstag, den 16.06.2020, schlugen zwei Männer an der Arnoldstraße die Fahrzeugscheibe eines Toyotas ein und stahlen eine Tasche. Auch an der Niederfeldstraße machten sich noch unbekannte Täter an einem Fahrzeug zu schaffen - Zeugen gesucht.

Ein 30-jähriger Bielefelder beobachtete gegen 20:50 Uhr, dass sich zwei Männer an dem weißen Toyota Aygo zu schaffen machten, der an der Kreuzung Arnoldstraße/Turbinenstraße geparkt worden war. Gemeinsam flüchteten die Täter, wobei einer mit einem Fahrrad fuhr und der andere fußläufig unterwegs war.

Der Fahrer des Toyota stellte fest, dass die Scheibe auf der Beifahrerseite eingeschlagen worden war und eine Jacke und eine Stofftasche aus dem Fahrzeug entwendet worden waren. Die Jacke fand er kurze Zeit später auf der Straße wieder. Von der grau-braunen Stofftasche fehlte jedoch jede Spur.

Der erste Mann war etwa 1,70 Meter groß und hatte eine sportliche Statur. Zudem hatte er eine Glatze und trug eine Brille. Bekleidet war er mit einer Blue-Jeans und einer braunen Jacke. Er hatte ein südländisches Erscheinungsbild.

Der zweite Mann war zwischen 1,80 und 1,85 Meter groß und mit einer dunklen Kapuzenjacke bekleidet.

Am selben Tag, zwischen 18:00 Uhr und 20:10 Uhr schlugen unbekannte Täter, auch eine Scheibe an einem schwarzen Mercedes an der Niederfeldstraße, nahe der Engersche Straße ein. Hier erbeuteten sie eine Bauchtasche vom Rücksitz des Fahrzeugs.

Hinweise zu den Tätern nimmt das Kriminalkommissariat 12 unter der 0521-5450 entgegen.

