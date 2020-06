Polizeiinspektion Oldenburg - Stadt / Ammerland

POL-OL: +++ Einbrüche in Kraftfahrzeug und Geschäftsräume +++

Oldenburg (ots)

Aus einem am Quellenweg abgestellten Ford Fiesta entwendeten unbekannte Diebe am Mittwoch zwischen 13.30 und 19 Uhr eine Handtasche. Die Täter hatten offenbar mit einem Hebelwerkzeug die Scheibe der Beifahrertür zerstört, konnten so ins Fahrzeuginnere greifen und die Tasche mit Bargeld und persönlichen Dokumenten herausziehen. (614369)

++

In der Nacht von Mittwoch auf Donnerstag (Tatzeit zwischen 19.30 und 7 Uhr) stiegen unbekannte Einbrecher durch ein Fenster in die Räume einer Pflegeeinrichtung an der Alexanderstraße ein. Sie entwendeten einen Tresor, Medikamente sowie einen Computer und flüchteten anschließend unerkannt. (615962)

Zeugen dieser beiden Taten werden gebeten, sich mit der Polizei in Verbindung zu setzen: Telefon 0441/790-4115.

Rückfragen bitte an:

Polizeiinspektion Oldenburg - Stadt / Ammerland

Pressestelle

Stephan Klatte

Telefon: 0441 790 4004

E-Mail: pressestelle@pi-ol.polizei.niedersachsen.de

http://www.pd-ol.polizei-nds.de/dienststellen/polizeiinspektion_olden

burg_stadt_ammerland





https://twitter.com/polizei_ol

Original-Content von: Polizeiinspektion Oldenburg - Stadt / Ammerland, übermittelt durch news aktuell