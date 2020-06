Polizeiinspektion Oldenburg - Stadt / Ammerland

POL-OL: +++ Zwei Verletzte nach Unfall auf Parkplatz +++

Oldenburg (ots)

Ein Verkehrsunfall mit zwei Leichtverletzten und einem hohen Sachschaden hat sich am Mittwochabend am Kleinen Bornhorster See ereignet.

Den Zeugenaussagen zufolge wollte ein 22-Jähriger mit seinem Opel Astra gegen 20 Uhr auf dem Parkplatz am Kleinen Bornhorster See einparken und verlor dabei aus bislang ungeklärten Gründen die Kontrolle über sein Auto. Während des Einparkversuchs stieß der Opel gegen einen dort abgestellten VW Scirocco sowie einen Toyota Yaris. Durch die Wucht des Aufprall wurde der Toyota schließlich gegen einen Skoda Citigo geschoben, dessen 72-jähriger Fahrer gerade eingeparkt hatte und noch in seinem Fahrzeug saß.

Der 22-jährige Opel-Fahrer sowie dessen 35-jährige Beifahrerin wurden bei dem Aufprall leicht verletzt. Der Opel, der VW sowie der Toyota mussten abgeschleppt werden; die Polizei schätzt den entstandenen Schaden auf etwa 20.000 Euro.

Der Unfalldienst der Polizei hat die Ermittlungen aufgenommen, Hinweise von Zeugen können unter der Telefonnummer 0441/790-4115 abgegeben werden. (614550)

