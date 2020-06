Polizeiinspektion Oldenburg - Stadt / Ammerland

POL-OL: Einbruchdiebstähle in Rastede

Oldenburg (ots)

Im Verlaufe der vergangenen Woche ist es zu zwei Einbruchdiebstählen in Geschäften gekommen, die in der Oldenburger Straße in Rastede ansässig sind. Zunächst wurde von Mittwoch auf Donnerstag (27./28.05.) ein Bekleidungsgeschäft angegangen. In der Nacht von Sonntag auf Montag (31.05./01.06.) drang eine unbekannte Täterschaft in ein Optikergeschäft ein. Die Anwohner vom Ortskern Rastede werden gebeten die Augen offen zu halten und sowohl zukünftige Beobachtungen, wie auch Beobachtungen zur benannten Tatzeit an die Polizei in Rastede (04402/9244-115) oder Bad Zwischenahn (04403/927-115) zu melden. In akuten Fällen sollte die 110 gewählt werden.

