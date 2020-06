Polizeiinspektion Oldenburg - Stadt / Ammerland

POL-OL: +++ Einbruch in Gaststätte +++

Oldenburg (ots)

Unbekannte Täter sind in der vergangenen Nacht in die Räume eines Imbissbetriebes an der Ofener Straße eingestiegen und haben dort mehrere Hundert Euro Bargeld entwendet.

Im Zeitraum zwischen Montagabend, 23 Uhr, und Dienstagmorgen gegen 7 Uhr hebelten die Einbrecher ein Fenster auf der Rückseite des Gebäudes auf und gelangten in einen Lagerraum sowie von dort aus in den Verkaufsraum. Aus mehreren Behältnissen entwendeten die Diebe Scheine und Münzgeld und flüchteten anschließend in unbekannte Richtung.

Die Polizei hat die Ermittungen zum Einbruch aufgenommen; Zeugen können sich unter der Nummer 0441/790-4115 mit den Ermittlern in Verbindung setzen. (605892)

