POL-FR: Lörrach: Unfall fordert zwei leicht Verletzte und hoher Sachschaden

Von Steinen herkommend befuhr am Mittwochmorgen, 12.02.2020, gegen 07.00 Uhr, ein 20 Jahre alter Mann mit seinem Mercedes die L 138 und beabsichtigte, an der Einmündung zum Entenbad nach links abzubiegen. Dabei übersah er einen aus Hauingen kommenden Ford Fiesta. Es kam zum Frontalzusammenstoß, bei dem sich der Mercedes- und auch der 38-jährige Ford-Fahrer verletzten. Letzterer wurde mit dem DRK ins Krankenhaus gebracht. Der Mercedes-Fahrer begab sich selbst zum Arzt. An beiden Fahrzeugen entstand wirtschaftlicher Totalschaden in Höhe von rund 15000 Euro.

