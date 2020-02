Polizeipräsidium Freiburg

POL-FR: Waldshut-Tiengen: Streit unter Kindern hat strafrechtliches Nachspiel für eine Mutter

Freiburg (ots)

Ein Streit unter Kindern am Dienstagabend, 11.02.2020, im Hallenbad in Waldshut-Tiengen hat für eine Mutter ein strafrechtliches Nachspiel. Die Polizei war gegen 20:50 Uhr verständigt worden, weil eine Frau ein Kind geohrfeigt habe. Nach derzeitigem Ermittlungsstand kam es zwischen zwei Kleinkindern zum Streit. Wieso die Kinder stritten, ist noch unbekannt. Eine Mutter mischte sich ein und gab einem Kind eine Ohrfeige. Diese tatverdächtige Frau wurde beim Verlassen des Bades von den eingetroffenen Polizeibeamten angesprochen. Die 34-jährige weigerte sich, sich auszuweisen. Als ihr Rucksack nach Ausweispapieren durchsucht werden sollte, riss sie diesen an sich und versuchte zu flüchten. Die Frau musste festgehalten werden. Nachdem eine Unbeteiligte beruhigend auf die Frau einwirken konnte, erfolgten die weiteren Maßnahmen auf dem Polizeirevier. Gegen die Frau wurden Ermittlungen eingeleitet.

