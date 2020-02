Polizeipräsidium Freiburg

POL-FR: St.Blasien: Straßensperrung wegen steckengebliebenem Lkw

Freiburg (ots)

Am Dienstagmittag, 11.02.2020, musste die L 146 in Höhe Menzenschwand wegen einen steckengebliebenen Lkws gesperrt werden. Gegen 15:00 Uhr hatte der 40 Jahre alte Lkw-Fahrer die Straße trotz einer bestehenden Sperrstufe für Fahrzeug über 7,5 Tonnen befahren, kam auf das Bankett und fuhr sich fest. Bis zur Bergung der Lkws gegen 18:30 Uhr erfolgte die Umleitung durch Menzenschwand. Einige uneinsichtige Autofahrer fuhren in den gesperrten Bereich ein und beschädigten dabei das Absperrmaterial der Polizei.

