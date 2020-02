Polizei Salzgitter

POL-SZ: Pressemeldung der Polizeiinspektion Salzgitter/Peine/Wolfenbüttel für den Bereich Wolfenbüttel vom 29. Februar 2020

Kriminalitätslage:

Körperverletzung nach verbalen Streitigkeiten

Wolfenbüttel, Frankfurter Straße, 28.02.2020, 22:00 Uhr

Im Rahmen von zunächst verbalen Streitigkeiten, die sich am Freitagabend in der Frankfurter Straße ereigneten, versuchte das spätere Opfer, diese zu schlichten. Dies missfiel jedoch offenbar dem 44-jährigen Beschuldigten, der den Schlichtungsversuch scheinbar als Provokation deutete. Er schlug dem 23-jährigen Opfer zweimal mit der flachen Hand in das Gesicht. Das Opfer habe daraufhin das Haus verlassen. Die eingesetzten Beamten leiteten ein Ermittlungsverfahren wegen Körperverletzung gegen den Beschuldigten ein.

Ladendiebstahl durch bisher unbekannte Täter

Wolfenbüttel, Breite Herzogstraße, 28.02.2020, 14:55 Uhr

Zur genannten Zeit betraten zwei bisher unbekannte Personen ein Ladengeschäft in der Breiten Herzogstraße. Dort entwendeten sie in einem unbeobachteten Moment eine silberne Kette mit einem Herzmedaillon und verließen das Geschäft, ohne die Ware zu bezahlen. Der Sachschaden beträgt ca. 20,- Euro. Im Rahmen von Fahndungsmaßnahmen konnten diese jedoch bisher nicht ermittelt werden. Die Personen werden als ca. 170 cm groß, dicke Statur und mit südländischem Aussehen beschrieben. Eine Person sei mit einer schwarzen Jacke, einer schwarzen Jogginghose mit "Puma"-Aufschrift am linken Bein und die zweite Person mit einer dunkelblauen Jacke, einer dunklen Jeans und einem Kopftuch bekleidet gewesen. Hinweise nimmt die Polizei Wolfenbüttel unter der Telefonnummer 05331/933-0 entgegen.

Beide Kennzeichenschilder von Pkw entwendet

Wolfenbüttel, Sperlingsgasse, 27./28.02.2020, 17:00 Uhr - 19:55 Uhr

In der Zeit von Donnerstag- bis Freitagabend wurden von einem am Fahrbahnrand in der Sperlingsgasse abgestellten Skoda Fabia beide Kennzeichenschilder aus dem Zulassungsbezirk Wolfenbüttel entwendet. Bisher liegen keine Täterhinweise vor. Hinweise nimmt die Polizei Wolfenbüttel unter der Telefonnummer 05331/933-0 entgegen.

