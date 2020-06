Polizeiinspektion Oldenburg - Stadt / Ammerland

POL-OL: +++ Teigmaschine entwendet +++

Oldenburg (ots)

Im Laufe des Pfingstwochenendes stiegen unbekannte Diebe in die Räume einer Pizzeria in Nadorst ein und entwendeten eine hochwertige Teigmaschine. Die Täter verschafften sich in der Zeit zwischen dem vergangenen Samstag (16 Uhr) und Dienstag (14.45 Uhr) über eine Seitentür Zugang in das Gebäude am Hoffkamp. Aus der Küche entwendeten sie die Teigmaschine im Wert von mehreren Hundert Euro und flüchteten damit in unbekannte Richtung.

Die Polizei hat die Ermittlungen aufgenommen. Zeugen werden gebeten, sich unter der Telefonnummer 0441/790-4115 mit dem Zentralen Kriminaldienst in Verbindung zu setzen. (608394)

