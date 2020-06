Polizeiinspektion Oldenburg - Stadt / Ammerland

POL-OL: Versuchter Einbruch beim 'Dörpshus Bokeler School'

Oldenburg (ots)

Am vergangenen Pfingstwochenende haben bislang unbekannte Täter versucht in das Dorfgemeinschaftshaus des Ortsbürgervereins Vreschen-Bokel an der Straße 'Am Dörpshus' in Apen, Ortsteil Vreschen-Bokel, einzubrechen. Eine doppelflügelige Holztür, die sich an einem Durchgang zwischen dem Gebäude und einer Remise befindet, ist angegangen und durch das versuchte gewaltsame Aufhebeln beschädigt worden. Ein Eindringen in die Räumlichkeiten des Hauses ist den Tätern offensichtlich nicht gelungen, sodass kein Diebesgut erlangt wurde, jedoch ein Sachschaden zu beklagen ist.

Zeugen, die am vergangenen Pfingstwochendende bis zum Dienstagvormittag verdächtige Personen und/-oder Fahrzeuge am Dörpshus beobachtet haben, werden gebeten, sich bei der Polizei in Apen unter Tel. 04489-1439, oder dem Polizeikommissariat in Westerstede unter Tel. 04488-833115 zu melden.

