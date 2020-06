Polizei Bielefeld

POL-BI: Frau beobachtet folgenreiches Einparkmanöver

Bielefeld (ots)

SI / Bielefeld / Mitte - Vor den Augen der Besitzerin demolierte eine Bielefelderin am Montag, den 15.06.2020, beim Einparken ein Fahrzeug an der Wildbrandstraße und entfernte sich vom Unfallort.

Aus einem Fenster heraus sah die 32-jährige Bielefelderin, dass eine Autofahrerin gegen 18:40 Uhr beabsichtigte, am rechten Fahrbahnrand einzuparken. Dabei fuhr sie mit ihrem Pkw zunächst quer auf den Bürgersteig und touchiert fast die dortige Hecke. Als sie den Wagen vorwärts setzte, stieß sie mit dem Ford Fiesta der Bielefelderin zusammen.

Die ging davon aus, dass sich die flüchtig bekannte Fahrerin gleich bei ihr melden würde. Stattdessen verließ die Frau jedoch den Unfallort, ohne sich um den Schaden zu kümmern. Ihren Wagen ließ sie in der Parklücke stehen, wobei das rechte Hinterrad auf dem Bürgersteig stand.

Eintreffende Polizeibeamte erkannten Schäden an beiden Fahrzeugen. Der Ford Fiesta wies an der Heckstoßstange einige Lackschäden auf. Auch der zweite Unfallwagen hatte mehrere Beschädigungen an der vorderen Stoßstange.

Daraufhin suchten die Beamten die Halterin an ihrer Wohnanschrift auf. Im Gespräch stritt die 45-jährige Bielefelderin ab, an dem Unfall beteiligt gewesen zu sein. Da die Beamten aber starken Alkoholgeruch wahrnahmen, führten sie einen freiwilligen Atemalkoholtest durch. Dieser fiel positiv aus, weswegen die Polizisten eine Blutentnahme veranlassten. Sie stellten sie den Führerschein sicher und erstatten Anzeigen wegen der Gefährdung des Verkehrs infolge von Alkoholgenuss.

