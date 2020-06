POL-BI: Unbekannter verletzt Servicemitarbeiter

Polizei Bielefeld

Bielefeld (ots)

MK / Bielefeld - Mitte - Die Ermittler des Kriminalkommissariats 14 bitten die Öffentlichkeit um Mithilfe bei der Suche nach einem bislang unbekannten Mann. Er steht in Verdacht, am Montag, 06.04.2020, eine gefährliche Körperverletzung begangen zu haben, indem er einen Mitarbeiter eines Supermarktes an der Gütersloher Straße mit einem Messer verletzte.

Ein 52-jähriger Servicemitarbeiter befand sich gegen 16:55 Uhr im Eingangsbereich des Supermarkts, der sich in Nähe der Einmündung Herner Straße befindet. Mit einem weiteren Kollegen sollte er auf die Besucherströme im Eingangs- und dem getrennten Ausgangsbereich während der Pandemiezeit achten.

Als ein Kunde das Geschäft durch den vorgesehenen Eingangsbereich verlassen wollte, sprach der 52-Jährige den jungen Mann an. Dieser weigerte sich den Ausgang zu benutzen und geriet in eine Rangelei mit dem Servicemitarbeiter. Dabei zog der Unbekannte ein Messer hervor und stach dem Mitarbeiter in den linken Oberschenkel.

Der Tatverdächtige flüchtete zu Fuß über den Kundenparkplatz in Richtung der Cheruskerstraße. Er wird beschrieben als:

Männlich, circa 170 cm groß, zwischen 20 und 25 Jahre alt. Er trug schwarze kurze Haare, einen Schnäuzer und soll ein südländisches Aussehen besitzen. Er war dunkel gekleidet und trug eine Winterjacke.

Polizeipräsidium Bielefeld / Kriminalkommissariat 14 / 0521/545-0

