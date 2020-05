Kreispolizeibehörde Heinsberg

POL-HS: Graffiti an Bauwagen gesprüht

Erkelenz (ots)

Am vergangenen Wochenende (15. bis 18. Mai) besprühten unbekannte Personen einen Bauwagen an einer Baustelle an der Straße GIPCO mit verschiedenen Schriftzügen.

Rückfragen bitte an:

Kreispolizeibehörde Heinsberg

Pressestelle

Telefon: 02452 / 920-0

E-Mail: pressestelle.heinsberg@polizei.nrw.de

http://www.polizei.nrw.de/heinsberg

Original-Content von: Kreispolizeibehörde Heinsberg, übermittelt durch news aktuell