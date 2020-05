Kreispolizeibehörde Heinsberg

POL-HS: Einbruch in Getränkelager

Übach-Palenberg-Übach (ots)

Am 17. Mai (Sonntag), gegen 15.30 Uhr, beobachtete eine Zeugin wie unbekannte Täter Getränkeflaschen aus dem Außenlager eines Verbrauchermarktes an der Boschstraße entwendeten. Sie konnte noch sehen, wie die Täter anschließend mit einem Kleinkraftrad mit schwarzem Versicherungskennzeichen in unbekannte Richtung flüchteten. Die polizeilichen Ermittlungen zu dieser Tat wurden aufgenommen und dauern weiter an. Zeugen, die ebenfalls Beobachtungen gemacht haben, die mit der Tat in Verbindung stehen könnten, werden gebeten, sich mit dem Kriminalkommissariat Geilenkirchen, unter der Telefonnummer 02452 920 0, in Verbindung zu setzen.

Rückfragen bitte an:

Kreispolizeibehörde Heinsberg

Pressestelle

Telefon: 02452 / 920-0

E-Mail: pressestelle.heinsberg@polizei.nrw.de

http://www.polizei.nrw.de/heinsberg

Original-Content von: Kreispolizeibehörde Heinsberg, übermittelt durch news aktuell