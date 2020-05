Kreispolizeibehörde Heinsberg

POL-HS: Mehrere Diebstähle aus Pkw

Kreis Heinsberg (ots)

In Heinsberg-Scheifendahl drangen unbekannte Täter in einen Pkw an der Straße Scheifendahl ein und entwendeten daraus unter anderem Kleingeld sowie einen Arbeitsgürtel mit verschiedenen Werkzeugen. Tatzeit war zwischen Samstag (16. Mai) und Sonntag (17. Mai).

Zweimal schlugen unbekannte Täter in der Nacht zu Montag (18. Mai) jeweils eine Scheibe an Pkw ein, die in Geilenkirchen-Lindern, in der Straße Im Südkamp, parkten. Hier wurden Geldbörsen aus den Autos gestohlen.

In Geilenkirchen am Drosselweg entwendeten unbekannte Täter aus einer Tasche, die im Kofferaum eines Pkw stand, zwei Mobiltelefone. Außerdem rissen sie das hintere Kennzeichen ab und stahlen dieses ebenfalls. Diese Tat wurde am Sonntag (18. Mai), zwischen 10.30 und 10.45 Uhr begangen.

Am Dienstag (19. Mai), gegen 2 Uhr, beobachtete ein Zeuge zwei unbekannte Täter, die ein Fahrzeug in der Conneallee gewaltsam öffneten. Als diese den Zeugen bemerkten, flüchteten sie in unbekannte Richtung. Derr Zeuge beschrieb die Täter als männlich, einer mit einem weißen Pullover, der andere mit einem dunklen Pullover bekleidet.

In Hückelhoven entwendeten unbekannte Täter am Moselweg, zwischen Sonntag (17. Mai), 17 Uhr und Montag (18. Mai), 4.30 Uhr, aus dem Kofferraum eines Pkw eine Bohrmaschine, eine Kettensäge sowie einen Akkuschrauber.

Rückfragen bitte an:

Kreispolizeibehörde Heinsberg

Pressestelle

Telefon: 02452 / 920-0

E-Mail: pressestelle.heinsberg@polizei.nrw.de

http://www.polizei.nrw.de/heinsberg

Original-Content von: Kreispolizeibehörde Heinsberg, übermittelt durch news aktuell