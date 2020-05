Kreispolizeibehörde Heinsberg

POL-HS: Diebstahl eines Mofas

Heinsberg-Oberbruch (ots)

Aus einer Garage an der Rurstraße entwendete ein unbekannter männlicher Täter am Montag, 18. Mai, gegen 21.50 Uhr, ein schwarzes Mofa der Marke Velosolex mit Versicherungskennzeichen. Ein Zeuge bemerkte eine große, schlanke männliche Person, die mit dem Mofa zunächst aus einer Garage kam und bis zur Straße Grendshof ging, ehe er das Zweirad startete und in Richtung Rurbrücke/ Adolfosee davon fuhr. Das Kriminalkommissariat Geilenkirchen sucht nach Zeugen, die den Täter mit dem Mofa im fraglichen Zeitraum gesehen haben oder Angaben zu seiner Person machen können. Hinweise können unter der Telefonnummer 02452 920 0 an das Kriminalkommissariat Geilenkirchen gegeben werden.

