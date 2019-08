Polizeiinspektion Hildesheim

POL-HI: Verkehrsunfall unter Betäubungsmitteleinfluss verursacht und geflüchtet

Hildesheim (ots)

Söhlde/ Groß Himstedt (web) - Am frühen Sonntagmorgen, gegen 00:10 Uhr, kam es in Groß Himstedt zu einem folgenschweren Unfall.

Ein 22jähriger Hildesheimer befuhr mit einem Pkw Mercedes die Straße "Am Ostenteich" in Rtg. Südstraße. Unter anderem aufgrund überhöhter Geschwindigkeit kam der junge Mann mit dem Pkw im Einmündungsbereich von der Fahrbahn ab und prallte in den gegenüberliegenden Garten. Hierdurch wurden der Zaun und die Hecke des betroffenen Grundstückes beschädigt. Der Pkw fuhr sich dabei fest.

Auf das Unfallgeschehen wurden nun mehrere Personen einer nahen Feier aufmerksam. Diese kamen dem Fahrzeugführer zunächst zur Hilfe und schoben den Pkw wieder frei. Zeitgleich wurde auch schon die Polizei über den Vorfall informiert.

Der 22jährige Hildesheimer dachte jedoch zunächst nicht daran, auf das Eintreffen Polizei zu warten. Nachdem der Pkw wieder auf der Straße stand, flüchtete er sofort mit dem Fahrzeug von der Unfallstelle. Dabei konnte sich einer der Helfer nur durch einen Sprung zur Seite retten. Der Ersthelfer blieb unverletzt.

Gegen 01:00 Uhr konnte der beschädigte und beim Unfall genutzte Pkw auf dem NP Parkplatz in Söhlde festgestellt werden. Der Fahrzeugführer wurde nicht mehr angetroffen.

Im Zuge der Fahndungsmaßnahmen kam neben mehreren Streifen aus Bad Salzdetfurth und Salzgitter auch ein Polizeihubschrauber zum Einsatz. Die umfangreichen Fahndungsmaßnahmen blieben zunächst ohne Erfolg. Im Zuge der weiteren Ermittlungen ergaben sich jedoch Hinweise auf den Fahrzeugführer.

Dieser erschien schließlich gegen 05:00 Uhr in der Wache der PI Hildesheim. Bei der anschließenden Befragung ergaben sich außerdem Anhaltspunkte auf eine mögliche Beeinflussung durch Betäubungsmittel. Aufgrund dieses Umstandes wurde dem Unfallverursacher von einem Arzt eine Blutprobe entnommen. Des Weiteren stellte sich heraus, dass der Hildesheimer nicht im Besitz einer Fahrerlaubnis war.

Am Pkw entstand ein Sachschaden von ca. 10.000 Euro. Am Zaun und der Hecke ein Schaden von ca. 1.000 Euro. Der Pkw wurde auf Anordnung der STA Hildesheim sichergestellt. Gegen den Hildesheimer wurden mehrere Strafverfahren eingeleitet.

