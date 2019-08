Polizeipräsidium Ludwigsburg

POL-LB: Ludwigsburg: Diebstahl von Rußpartikelfiltern

Ludwigsburg (ots)

In der Nacht von Donnerstag auf Freitag entwendeten unbekannte Täter in Ludwigsburg insgesamt sieben Rußpartikelfilter von Renault Master, welche vor einem Autohaus in der Schwieberdinger Straße abgestellt waren. Hierzu wurden die Partikelfilter durch die Täter abmontiert. An den Fahrzeugen entstand ein Sachschaden von ca. 10 000 Euro. Personen, die in diesem Zusammenhang verdächtige Wahrnehmungen gemacht haben, werden gebeten, sich mit dem Polizeirevier Ludwigsburg unter der Telefonnummer 07141/185353 in Verbindung zu setzen.

