Polizeipräsidium Ludwigsburg

POL-LB: Verkehrsunfall auf der A 81 bei Ludwigsburg

Ludwigsburg (ots)

Am Freitag, 02.08.2019, gegen 22.44 Uhr befuhr eine 55-jährige Daimler Fahrerin die BAB A 81 in Fahrtrichtung Stuttgart. Zwischen den Anschlussstellen Ludwigsburg Nord und Süd geriet sie auf der linken Fahrbahn bei starkem Regen und nicht angepasster Geschwindigkeit ins Schleudern, dabei drehte sich das Fahrzeug und kollidierte mehrfach mit der linken Schutzplanke. Dadurch wurden 8 Schutzplankenelemente beschädigt, der Schaden wird auf ca. 2000 Euro geschätzt. Der Daimler an dem Totalschaden in Höhe von ca. 15000 Euro entstand, mußte abgeschleppt werden. Die Fahrerin zog sich hierbei keine Verletzungen zu. Zur Unfallaufnahme und Fahrbahnreinigung waren 3 Fahrzeuge der Autobahnmeisterei Ludwigsburg, sowie zwei Streifen der Verkehrspolizei im Einsatz.

Rückfragen bitte an:



Polizeipräsidium Ludwigsburg

Telefon: 07141 18-9

E-Mail: ludwigsburg.pp@polizei.bwl.de

http://www.polizei-bw.de/

Original-Content von: Polizeipräsidium Ludwigsburg, übermittelt durch news aktuell