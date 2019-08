Polizeiinspektion Hildesheim

POL-HI: Verkehrsunfallflucht in Bad Salzdetfurth

Hildesheim (ots)

Bad Salzdetfurth (kaw) Am 02.08.2019 in der Zeit zwischen 08:45 Uhr - 14:10 Uhr beschädigte ein bislang unbekannter Fahrzeugführer bei einem Parkmanöver auf dem Rewe-Parkplatz in der Bodenburger Straße den ordnungsgemäß, in einer Parkbucht, geparkten Peugeot des Geschädigten. Anschließend entfernte sich der Unfallverursacher vom Unfallort, ohne sich um die Schadensregulierung zu kümmern. Am pke des Geschädigten entstand ein geschätzter Schaden von 500 EUR. Die Polizei Bad Salzdetfurth nimmt Zeugenhinweise unter der Telefonnummer 05063/901-0 entgegen.

