Polizei Bielefeld

POL-BI: Drogentütchen hinter dem Beifahrersitz

Bielefeld (ots)

MK / Bielefeld - Brackwede - Bei einer Pkw-Kontrolle wurden Streifenbeamte am frühen Samstagmorgen, 13.06.2020, misstrauisch, als sie auf einen polizeibekannten Bielefelder trafen und mehrere Tütchen mit unbekannter Substanz im Fahrzeug-Innenraum erblickten.

Die Polizisten stoppten gegen kurz vor 04:00 Uhr einen 5er BMW am Südring, in Höhe der Einmündung Sunderweg. Der 23-jährige Fahrer hielt an und stieg sofort aus seinem BMW, um den Beamten seine Papiere vorzuzeigen.

Bei einem Blick ins Fahrzeuginnere entdeckten die Polizisten einige Tütchen in denen sie Betäubungsmittel vermuteten. Zudem war ihnen der 23-Jährige bereits in der Vergangenheit aufgefallen, da er Drogen im Auto deponiert hatte.

Bei der Durchsuchung seines Fahrzeuges fanden die Beamten neben den erkannten Tütchen, in denen sich Marihuana befand, Werkzeuge für den Drogenkonsum. Die Gegenstände beschlagnahmten die Polizisten und zeigen den 23-Jährige wegen eines Verstoßes gegen das Betäubungsmittelgesetz an. Er durfte im Anschluss weiterfahren.

