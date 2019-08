Polizei Salzgitter

POL-SZ: Pressemeldung des PK Peine für den Bereich Peine vom 10.08.2019

Peine (ots)

Körperverletzung In der Nacht von Freitag auf Samstag kam es in der Zeit zwischen 23:30 Uhr und 01:19 Uhr im Bereich der Kirchhofstraße zu einer Körperverletzung. Ein 47-jähriger wurde von einem unbekannten Täter auf den Hinterkopf geschlagen. Hinweise an die Polizei Peine unter 05171 9990

Fahrraddiebstahl Am Freitag, 09.08.2019 kam es zwischen 20:30 Uhr und 20:40 Uhr in Vechelde, Bodelschwinghstraße auf dem Parkplatz eines dortigen Supermarktes zum Diebstahl eines Fahrrades. Der Schaden liegt bei 200 Euro. Hinweise an die Polizei Peine unter 05171 9990 oder die Polizei Vechelde unter 05302 8043730

Verstoß gegen das Pflichtversicherungsgesetz Am 09.08.2019 um 13:50 Uhr wurde im Bereich des Echternplatzes ein 19jähriger mit einem E-Scooter kontrolliert. Für den E-Scooter konnte keine gültige Versicherung nachgewiesen werden. Daher wurde ein Strafverfahren eingeleitet, die Weiterfahrt wurde untersagt.

Verkehrsunfallflucht Im Bergmannsweg in 31241 Ilsede kam es zwischen Donnerstag, 17:45 Uhr und Freitag, 11 Uhr zu einer Verkehrsunfallflucht. Durch einen bislang unbekannten Beschuldigten wurde ein geparkter Ford Tourneo Courier beschädigt. Es entstand ein Schaden in Höhe von 800 Euro. Hinweise an die Polizei Peine unter 05171 9990 oder die Polizei Ilsede unter 05172 410930

