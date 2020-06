Polizei Bielefeld

POL-BI: Wer ist die engagierte Frau?

Bielefeld (ots)

SI / Bielefeld / Mitte - Kriminalbeamte der Polizei Bielefeld suchen eine Frau, die am Mittwoch, den 10.06.2020, einer Bielefelderin zur Hilfe kam, als sich diese an der Waldemarstraße bedroht fühlte.

Die 20-jährige Bielefelderin ging zu Fuß vom Hauptbahnhof in Richtung August-Bebel-Straße, als sie gegen 23:50 Uhr das Gefühl hatte, von drei jungen Männern verfolgt zu werden. An der Waldemarstraße lief einer der Männer schnell auf sie zu. Während er seine linke Hand in der Jackentasche gesteckt hatte, hielt er in der rechten Hand ein Messer.

Daraufhin forderte die 20-Jährige den Mann auf wegzugehen und lief vor ihm davon. In diesem Moment wurde eine Autofahrerin auf den Vorfall aufmerksam und hielt kurzerhand mit ihrem roten Fahrzeug an, um die Bielefelderin einsteigen zu lassen. Sie fuhren gemeinsam in die August-Bebel-Straße, von wo aus die 20-Jährige die Polizei verständigte.

Noch vor der Anzeigenaufnahme war die Zeugin davongefahren. Ihre Angaben könnten aber dazu beitragen, den Vorfall aufzuklären. Vielleicht kann sie den Täter noch weiter beschreiben.

Die Bielefelderin konnte sich erinnern, dass der Mann zwischen 20 und 25 Jahre alt und etwa 1,65 Meter groß war. Er trug eine schwarze Jacke und einen schwarzen Mundschutz. Auch die restliche Kleidung war dunkel.

Die Frau mit dem roten Auto und weitere mögliche Zeugen werden gebeten, sich beim Kriminalkommissariat 14 unter der 0521-5450 zu melden.

