Polizei Dortmund

POL-DO: Polizei sucht Zeugen nach Sachbeschädigung in Bekleidungsgeschäft am Brüderweg

Dortmund (ots)

Lfd. Nr.: 1227

Zwei Männer haben am Montag (21.10.) in einem Bekleidungsgeschäft am Brüderweg mit einem Feuerlöscher eine übel riechende Substanz versprüht und einen Feuerwerkskörper gezündet. Die Polizei sucht Zeugen.

Ersten Erkenntnissen zufolge betraten die beiden gegen 12.05 Uhr das Geschäft nahe des Schwanenwalls. Sie warfen einen Feuerwerkskörper, dann verteilte einer von ihnen mit einem Feuerlöscher eine übel riechende Flüssigkeit. Es entstand ein geschätzter Sachschaden in fünfstelliger Höhe. Anschließend warf der Täter den Feuerlöscher in Richtung einer Mitarbeiterin, verfehlte sie jedoch. Das Duo flüchtete über den Brüderweg in Richtung Innenstadt.

Laut Zeugenaussagen waren sie etwa 170 bis 180 cm groß, normal gebaut, dunkel gekleidet, hatten ihren Jackenkragen jeweils ins Gesicht gezogen, trugen eine Baseballkappe beziehungsweise Kapuze und sprachen akzentfreies Deutsch.

Der Staatsschutz der Dortmunder Polizei ermittelt.

Zeugen melden sich bitte bei der Kriminalwache in Dortmund unter 0231-132-7441.

