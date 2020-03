Kreispolizeibehörde Ennepe-Ruhr-Kreis

POL-EN: Sprockhövel- Schwerverletzt nach Motorradunfall

Sprockhövel (ots)

Am Samstagnachmittag fuhr ein 65-jähriger Essener mit seinem Motorrad auf der Wuppertaler Straße in Richtung Wuppertal. In Höhe der Otto-Brenner-Straße fuhr der hinter ihm fahrende 54-Jährige, aus bislang nicht geklärten Gründen, mit seinem Motorrad auf das Motorrad des 65-Jährigen auf. Der 54-Jährige verlor die Kontrolle über sein Fahrzeug und stürzte. Er erlitt schwere Kopfverletzungen und musste mit einem Rettungshubschrauber in eine Klinik gebracht werden. Lebensgefahr besteht bislang nicht.

