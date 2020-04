Polizeipräsidium Rheinpfalz

POL-PPRP: Aufgebrochener PKW

Ludwigshafen-Rheingönheim (ots)

Am frühen Samstagabend parkte ein Mann seinen PKW Mini mit Karlsruher Kennzeichen in der Großwiesenstraße. Nach dem dieser nach ca. zwei Stunden wieder zu seinem Fahrzeug zurückkehrte, stellte er fest, dass dieses aufgebrochen und eine Armbanduhr aus dem PKW gestohlen wurde. Sachdienliche Hinweise hierzu nimmt die Kriminalpolizei Ludwigshafen unter 0621/963-2773 oder per E-Mail kiludwigshafen@polizei.rlp.de entgegen.

Rückfragen bitte an:

Polizeipräsidium Rheinpfalz



Telefon: 0621-963-0

E-Mail: pprheinpfalz.presse@polizei.rlp.de

www.polizei.rlp.de/pp.rheinpfalz



Pressemeldungen der Polizei Rheinland-Pfalz sind unter Nennung der

Quelle zur Veröffentlichung frei.

Original-Content von: Polizeipräsidium Rheinpfalz, übermittelt durch news aktuell