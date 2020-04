Polizeipräsidium Rheinpfalz

POL-PPRP: Verkehrsunfall mit Linienbus des ÖPNV

Ludwigshafen - Stadtteil Süd (ots)

Am Freitag kam es zur Mittagszeit in der Mundenheimerstraße zu einem Verkehrsunfall zwischen einem 63 jährigen Suzukifahrer und einem Linienbus des ÖPNV. Der stadtauswärtsfahrende PKW Fahrer beabsichtigte offenbar an einem auf seiner Fahrspur haltenden PKW vorbeizufahren und kam hierbei auf die Gegenspur und kollidierte dort mit einem in Richtung Innenstadt fahrenden Linienbus des ÖPNV. Der Autofahrer und zwei Insassen des Linienbusses wurden leicht verletzt. Zwei der Verletzten wurden in nahegelegene Krankenhäuser verbracht. Aufgrund ausgetretener Betriebsstoffe und zur Verkehrsunfallaufnahme wurde die Mundenheimerstraße im Bereich der Unfallörtlichkeit für den Fahrzeugverkehr zeitweise komplett gesperrt.

