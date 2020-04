Polizeipräsidium Rheinpfalz

POL-PPRP: Trunkenheitsfahrt mit dem entwendeten PKW der Ex-Lebensgefährtin

Ludwigshafen-Mitte (ots)

Am Samstagnachmittag erschien die 33-jährige Geschädigte auf der Polizeiinspektion Ludwigshafen 1 um ihren Ex-Lebensgefährten wegen eines körperlichen Übergriffes vom Vortag und dem Entwenden ihres PKW zu beanzeigen. Im Rahmen der direkt eingeleiteten Fahndungsmaßnahmen konnte der 27-jährige Ex-Freund der Anzeigenerstatterin in dem gestohlenen Fahrzeug durch eine Funkstreife im Stadtgebiet von Ludwigshafen festgestellt werden. Der Beschuldigte hatte einen Atemalkoholwert von 1,6 Promille, so dass diesem auf der Dienststelle eine Blutprobe entnommen wurde. Weiterhin ist dieser nicht im Besitz einer Fahrerlaubnis. Gegen den 27-Jährigen wurden mehrere Strafverfahren eingeleitet.

Rückfragen bitte an:

Polizeipräsidium Rheinpfalz



Telefon: 0621-963-0

E-Mail: pprheinpfalz.presse@polizei.rlp.de

www.polizei.rlp.de/pp.rheinpfalz



Pressemeldungen der Polizei Rheinland-Pfalz sind unter Nennung der

Quelle zur Veröffentlichung frei.

Original-Content von: Polizeipräsidium Rheinpfalz, übermittelt durch news aktuell