Kreispolizeibehörde Rhein-Kreis Neuss

POL-NE: Versuchter Rollerdiebstahl - Polizei fahndet nach zwei jungen Tatverdächtigen

Neuss (ots)

Durch einen aufmerksamen Anwohner erhielt die Polizei am Montagabend (27.04.) Kenntnis von einem versuchten Motorrollerdiebstahl in Neuss. Gegen 19:00 Uhr, beobachtete der Zeuge auf der Straße "Im Oberfeld" zwei Jungen, die sich an einem dort abgestellten Motorroller zu schaffen machten. Schnell stand fest, dass hier etwas nicht stimmen kann. Unverzüglich informierte der Anwohner daher die Polizei. Als das Duo erkannte, dass sein Handeln aufgefallen war, gab es Fersengeld. Ermittlungen ergaben, dass die jungen Tatverdächtigen offensichtlich versucht hatten, das Lenkradschloss eines abgestellten Rollers zu knacken.

Eine Fahndung nach den beiden etwa 13 Jahre alten Jungen verlief ohne Erfolg.

Nach Angaben der Zeugen hatten beide ein asiatisches Aussehen, einer der beiden soll ein rotes Sweatshirt getragen haben.

Die Kriminalpolizei (Kriminalkommissariat 21) hat die Ermittlungen aufgenommen. Hinweise auf die Tatverdächtigen werden erbeten unter der Telefonnummer 02131 300-0.

