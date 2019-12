Kreispolizeibehörde Oberbergischer Kreis

POL-GM: 151219-1123: Verkehrsunfall mit Personenschaden Verkehrsunfall forderte zwei Schwerverletzte

Nümbrecht (ots)

Bei einem Verkehrsunfall auf der Homburger Straße (L 95)im Bereich der Homburger Papiermühle hat ein Ehepaar aus Gummersbach am Sonntagmittag (15.12.) schwere Verletzungen erlitten. Nach dem Stand der bisherigen Ermittlungen befuhr der 57-jährige Ehemann um kurz vor 12:30 Uhr mit seinem Pkw die Landstraße aus Richtung Elsenroth kommend in Fahrtrichtung Homburger Papiermühle. Im weitern Verlauf der Fahrt fuhr er in einer scharfen Linkskurve aus bislang ungeklärter Ursache in Geradeausrichtung weiter, kam von der Fahrbahn ab, rutschte mit dem Pkw eine Böschung hinab und prallte gegen einen Baum. Sowohl der 57-jährige Fahrer wie auch seine Beifahrerin, die 54-jährige Ehefrau, erlitten schwere Verletzungen und mussten durch die Feuerwehr aus dem stark beschädigten Pkw befreit werden. Beide wurden im Anschluss mit Rettungswagen ins Krankenhaus eingeliefert. Die Ermitttlungen zur Unfallursache dauern an. Das beschädigte Unfallfahrzeug wurde sichergestellt.

