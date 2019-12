Kreispolizeibehörde Oberbergischer Kreis

POL-GM: 151219-1121: Ladendieb landet im Polizeigewahrsam

Gummersbach (ots)

Ein Ladendetektiv konnte am Freitag (13.Dezember) um 16:45 Uhr in einem Verbrauchermarkt in der Steinmüllerallee beobachten, wie ein 20-jährige Engelskirchener eine Wodka-Flasche aus dem Regal nahm, diese öffnete, daraus trank und die Flasche anschließend wieder ins Regal stellte. Der Detektiv sprach den 20-Jährigen darauf an und erklärte ihm, dass er die Ware erst bezahlen muss und sie dann konsumieren kann. Der 20-Jährige folgte dem Detektiv an die Kasse. Er gab vor, bargeldlos zahlen zu wollen, als dies jedoch misslang, schlug er dem Ladendetektiv mit der Faust ins Gesicht. Die Polizei nahm den 20-Jährigen in Gewahrsam, da er deutlich unter Alkoholeinfluss stand und sich äußerst aggressiv zeigte. Er musste eine Blutprobe abgeben und blickt nun einem Strafverfahren entgegen.

