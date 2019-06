Polizeipräsidium Ulm

POL-UL: (UL) Blaubeuren - Motorrad kollidiert mit Lkw

Schwere Verletzungen zog sich ein Kradlenker zu, als er mit einem Sattelzug zusammenstieß.

Ulm (ots)

Der 38 Jahre alte Fahrer eines Sattelzugs befuhr am Samstag gegen 11.50 Uhr die Blaubeurer Steige bergab. Er wollte nach links in Richtung Sonderbuch abbiegen. Dabei achtete er nicht auf einen entgegenkommenden 49-jährigen Motorradfahrer, der die Bundesstraße in Richtung Feldstetten befuhr. Beim Zusammenstoß mit dem Sattelzug zog sich der Kradlenker schwere Verletzungen zu. Der Schaden beträgt ca. 12.000 Euro. Während der Unfallaufnahme musste die Bundesstraße ca. 45 Minuten komplett gesperrt werden, was zu Verkehrsbehinderungen führte.

+++++++++++++++1076261 Polizeiführer vom Dienst/Schni Tel. 0731/188-1111 E-Mail: ulm.pp.fest.flz@polizei.bwl.de

Rückfragen bitte an:



Polizeipräsidium Ulm

Telefon: 0731 188-0

E-Mail: ulm.pp@polizei.bwl.de

http://www.polizei-bw.de/

Original-Content von: Polizeipräsidium Ulm, übermittelt durch news aktuell