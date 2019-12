Kreispolizeibehörde Oberbergischer Kreis

POL-GM: 151219-1122: Unfall unter Alkoholeinfluss - Fahrer schwer verletzt

Wiehl (ots)

Am späten Freitagabend (14.Dezember) hat sich ein 26-jähriger Gummersbacher bei einem Verkehrsunfall auf der L336 in Oberwiehl schwere Verletzungen zugezogen.

Um 23 Uhr fuhr der 26-Jährige mit seinem grauen Mercedes auf der L336 aus Richtung Sengelbusch kommend in Richtung Wiehl. An dem Kreisverkehr "Ohlerhammer" fuhr geradeaus über den Kreisverkehr und den dortigen Grünstreifen. Er kollidierte mit einem Verkehrszeichen und einem Stein und fuhr anschließend einen etwa 2,5 Meter tiefen Abhang hinunter, wo er schließlich an eine Mauer prallte.

Die Polizei geht davon aus, dass der 26-Jährige nicht angeschnallt war. Durch die Wucht des Aufpralls verletzte er sich schwer. Ersthelfer kümmerten sich um den Verletzten und informierten den Rettungsdienst. Nach notärztlicher Versorgung vor Ort, brachte ihn ein Rettungswagen zur weiteren Behandlung in ein Krankenhaus.

Während der Unfallaufnahme nahmen die Polizisten bei dem Fahrer deutlichen Alkoholgeruch wahr. Sie ordneten eine Blutprobe an.

An dem Mercedes entstand erheblicher Sachschaden. Er war nicht mehr fahrbereit und musste geborgen werden.

