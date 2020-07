Polizei Steinfurt

POL-ST: Hopsten- Halverde, Sachbeschädigungen

Hopsten (ots)

Am Samstag (04.07.2020) ist die Polizei zum Maria-Euthymia-Weg in Halverde gerufen worden. Unbekannte Randalierer hatten dort unter anderem eine Gedenkstätte beschädigt. An der Gedenkstätte, die sich in der Nähe der Aa befindet, wurde ein fest angebrachter Kerzenständer abgerissen und der Kerzenwachs ausgegossen. Der Kerzenständer lag jetzt im dahinterliegenden Gebüsch. Des Weiteren wurde etwa 20 Meter entfernt ein Zaun beschädigt. Ein Zaunpfahl wurde herausgerissen. Auch ein Markierungspfahl wurde herausgezogen und in die Aa geworfen. Es konnte mitgeteilt werden, dass am Freitag (03.07.2020), gegen 15.00 Uhr, noch alles in Ordnung war. Am Samstagmorgen, um 07.00 Uhr, wurden die Beschädigungen dann festgestellt. Die Polizei bittet um Hinweise unter Telefon 05451/591-4315.

